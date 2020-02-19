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Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulundu

Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulunduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu.

19.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:03
'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulundu
ANTALYA'nın ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen çocuklar, serbest bırakıldı. Manavgat'ın Türkbeleni mevkisinde, çocuk yaştaki kişilerin çakmak gazı ve uçucu madde koklayıp, uyuşturucu kullandığına dair ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Ormanlık alanda, ağacın altında çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. Çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan çocuklar, daha sonra bırakıldı.
Öte yandan 2013 yılı sonlarında yangınla büyük bölümü hasar gören Türkbeleni mevkisi yakınlarında yaşayanlar, çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek, madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip, uyuduklarını söyledi.
Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulundu

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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