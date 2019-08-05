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Antalya'da çaldı, Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Bayır Mahallesinde Bayır Jandarma Karakol ekipleri, Antalya'dan çalınan aracı ve sürücüsünü yakaladı.

05.08.2019 00:34 Antalya'da çaldı, Muğla'da yakalandı
Muğla'nın Bayır Mahallesinde Bayır Jandarma Karakol ekipleri, Antalya'dan çalınan aracı ve sürücüsünü yakaladı.

Bayır Jandarma Karakol ekiplerine, polis trafik ekiplerinden kaçan araç plakası bildirildi. Plaka Takip Sisteminde Antalya'dan çalıntı olarak görünen 34 BTZ 681 plakalı aracın Aydın istikametine seyir halinde olduğunun bildirilmesi üzerine Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç, Salihpaşalar Mahallesindeki petrol istasyonunda terk edilmiş vaziyette bulundu.

Sürücüsünün aracı terk edip kaçtığının anlaşılması üzerine şüpheli şahsın arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren kovalamacalar sonunda şüpheli 17 yaşındaki E.B. yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Bayır sanayi bölgesinde Jandarma ekiplerince yakalandı. - MUĞLA

Jandarma, Antalya, Muğla, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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