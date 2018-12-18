Antalya'da Çalhan - Çelik Avukatlık Bürosu Törenle Açıldı

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan'ın oğlu Avukat Tevfik Yasin Çalhan, Avukat Selin Çelik ile birlikte Çalhan-Çelik Avukatlık Bürosu açılışı için tören yaptı.Düzenlenen törene Antalya Baro Başkanı Avukat Polat Balkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Altunkaya ve çok sayıda davetli katıldı.Avukatlık bürosunun açılış kurdelesini Baro Başkanı Balkan, Emniyet Müdürü Ulucan ve AÜ Rektör Yardımcısı Altunkaya birlikte kestiler.Yapılan açılış sonrasında avukatlık bürosunu gezen davetliler, Avukatlar Çalhan ve Çelik'e hayırlı olsun dileklerinde bulundular. - ANTALYA