Antalya'da Çantasından Uyuşturucu Hap Çıkan Zanlı Tutuklandı

Antalya
'da çantasında uyuşturucu hap taşıyan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Otobüs Terminali'nde şüpheli hareketlerde bulunan T.Y'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı. Aramada, çantasında 890 uyuşturucu hap ele geçirilen T.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:03