Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutları Plajı kıyısına nesli tehlike altında olan caretta caretta ölüsü vurdu.
13.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:16
Antalya 'nın Alanya ilçesi Mahmutları Plajı kıyısına nesli tehlike altında olan caretta caretta ölüsü vurdu.
Sabah saatlerinde Mahmutlar Plajı'na yürüyüş için giden bir kişi, kıyıya vurmuş caretta caretta ölüsüyle karşılaştı. Bir süre caretta caretta ölüsünü inceleyen vatandaşlar, ağzında balık olduğunu fark etti. Vatandaşların bildirmesiyle Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaplumbağa uygun alana gömülmek üzere sahilden alındı.
Caretta carettaların nesli tükenme tehlikesinde
Nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardan Caretta caretta'lar yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır. - ANTALYA
Sabah saatlerinde Mahmutlar Plajı'na yürüyüş için giden bir kişi, kıyıya vurmuş caretta caretta ölüsüyle karşılaştı. Bir süre caretta caretta ölüsünü inceleyen vatandaşlar, ağzında balık olduğunu fark etti. Vatandaşların bildirmesiyle Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaplumbağa uygun alana gömülmek üzere sahilden alındı.
Caretta carettaların nesli tükenme tehlikesinde
Nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardan Caretta caretta'lar yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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