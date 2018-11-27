Antalya'da Çatışma: 2 Asker Yaralandı, Saldırgan Öldürüldü

Antalya
'nın Aksu
ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan kişi kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda 2 uzman çavuş yaralandı, saldırgan ise vurularak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksu'nun Karaöz
bölgesinde daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer
'in, Kayadibi Mahallesi'ndeki dağlık bölgede saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Abdullah Özer'in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör
ve Ahmet Kaba
yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldürüldü.
Helikopterle Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi getirilen yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı.
Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
Aksu,Antalya