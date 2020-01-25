Haberler » Güncel » Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı - Haber

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı

Antalya'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.

25.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:52Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı
'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya merkez ve ilçelerinde, farklı suçlardan aranan 213 şüphelinin yakalanması için 80 ekip, 177 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 136 kişi yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10  Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
22:10  Çorum'daki caz dinletisinin geliri, depremzedelere bağışlanacak
22:10  Ege'den Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası
22:08  Ambulans helikopterle getirilen organlar 4 kişiye nakledildi
22:05  Freni patlayan midibüsün kamyonete çarpıp devrilmesi sonucu 38 kişi yaralı
25.01.2020 22:12:47