Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, "tehdit", "başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerini izinsiz kullanma" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Y. "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.V. ve "açıktan hırsızlık" olayından aranan Ş.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA