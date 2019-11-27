Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı - Haber

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

27.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:35Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı
Hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" "Borçlunun Ödeme Şartını İhlali" suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası ve "Basit Yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan S.E. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.T. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak tutuklandı.

Hakkında "Silahla Tehdit", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma","Evi Terk Eden Çocuğun Ailesini veya Yetkili Makamları Durumdan Haberdar Etmeksizin Yanında Tutmak" ve " Basit Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma" suçundan da 2 bin 400 TL adli para cezası bulunan, H.Y. Çarşı Mahalle Bekçileri görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "Sigorta Bedelini Almak Amacıyla Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan, S.K. da yakanlanarak tutuklandı. - ANTALYA

Başsavcı, Manavgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:53 Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar
14:52 FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı
14:50 Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
14:49 Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa savcı müebbet istedi
14:44 Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
27.11.2019 14:56:53