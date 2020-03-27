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Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:30
Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi M.Ü'nün Manavgat'ta olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sarılar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda M.Ü yakalandı. Cezaevinden firar ettiği ve 21 ayrı suçtan arandığı tespit edilen M.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ü, tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel

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