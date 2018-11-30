Antalya'da "Çiçekleri Soldurmayalım" Projesi

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından, "Çiçekleri Soldurmayalım Projesi" kapsamında mesleki eğitim kursları verilmeye başlandı.
AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, program, Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Başsavcı
Vekili Mehmet Karakaya
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Gürcan, İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu
, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Sanem Öztürk, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
AESOB Başkanı Dere, programda yaptığı konuşmada, AESOB olarak sosyal sorumluluk projelerine özel ilgi gösterdiklerini ifade etti.
Özel desteğe ihtiyacı olan çocuklara mesleki beceri ve iş imkanı sağlamak amacıyla düzenlenen projenin başarıyla devam etmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Dere, bu durumdaki çocuklara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.
Antalya İl Emniyet Müdürü Ulucan ise, dezavantajlı gençlere yönelik gerçekleştirilen projenin meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.
Antalya