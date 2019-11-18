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Antalya'da çiftçi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi çiftlik evinde ölü bulundu.

18.11.2019 23:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:31
'nın ilçesinde bir kişi çiftlik evinde ölü bulundu.
Altıayak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ali Abay'a (45) ulaşamayan yakınları, çiftlik evini kontrol etti.
Abay'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine polisle gelen 112 Acil Servis ekipleri, Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemeler sırasında çevredeki kokudan şüphelenmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. Ekipler gaz maskesi takarak inceleme yaptı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Abay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da çiftçi evinde ölü bulundu

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA


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