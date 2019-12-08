Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

08.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:00Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah erken saatlerde Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan M.A.K.'a ait eve de sıçradı. Yangının verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İki evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmadı. - ANTALYA

Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:06 Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti - Haberler
15:01 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
14:59 Sırp yanlısı olmakla suçlanan Nobel ödülü sahibi Handke: Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum - Haberler
14:48 AK Parti'nin delege seçimine yoğun katılım - Haberler
14:45 Samsun'da huzur operasyonu - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
12:42 Performans sanatçısı Datuna, 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
8.12.2019 15:14:55