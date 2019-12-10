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Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:34Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki iki çocuğuyla yaşayan İbrahim Alkış'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi.
Komşuların evde yaşayanların içeride olabileceğini belirtmesi üzerine olay yerine ambulans ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yapılan araştırmada içeride kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangından mahalle sakinlerinin kendisini aramasıyla haberdar olan ev sahibi Alkış'ın çocuklarıyla babasının evine gittiği öğrenildi.

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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