Antalya'da Cinayet

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki apartman dairesinden gelen silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde ağır yaralı bulunan İlkay Polat Sağir'e (32) müdahalede bulundu ancak kurtaramadı.Sağir'in cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, katil zanlısının C.G'nin olduğunu belirledi.Aracıyla olay yerinden kaçan zanlı, Kepez ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.C.G'nin, ayrıldığı eşiyle ilgili konuşmak için evine çağırdığı Sağir ile tartıştığı ve tabancayla vurduğu belirtildi.Okuldan dönen C.G'nin çocukları, bakıcıları tarafından olay yerinden götürüldü. Çocukların bakıcıya "Babam nerede?" diye sorması dikkati çekti.