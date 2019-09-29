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Antalya'da cinayet

Antalya'nın Kepez ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

29.09.2019 11:42Antalya'da cinayet
Antalya'nın Kepez ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi'nde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj ile eniştesi E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, baldızı Lhaj'ı bıçakla kovalamaya başladı.
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezine kaçan Lhaj, merkezin bahçesinde eniştesi tarafından birçok kez bıçaklandı.
E.K, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Lhaj, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya, Kepez, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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