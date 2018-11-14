Antalya
'da cinayet zanlısı tutuklandı
ANTALYA - Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin teyzesinin oğlunu rehin alıp kaçıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C. G, Kepez
ilçesi Barış Mahallesi
2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki evine çağırdığı İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Daha sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Y.E.B.'yi rehin alıp araçla kaçıran Cihan G. Burdur
yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.G, adliyeye çıkarıldı. İfadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:16