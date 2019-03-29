Antalya'da Çıplak Şahıs Şaşkınlığı...çırılçıplak Sokakta Gezen Şahıs, Polis Tarafından Yakalandı

Antalya
'da çıplak şahıs şaşkınlığıÇırılçıplak sokakta gezen şahıs, polis tarafından yakalandı
ANTALYA - Antalya
sokaklarında çıplak gezen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahıs, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Antalyalıları şaşkına çeviren olay yaklaşık 10 gün önce Muratpaşa
ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi üzerinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler neye uğradığını şaşırdı. İstifini bozmadan sokakta gezinen şahsı görenler durumu polise bildirdi. Bir vatandaş şahsı yolda yürürken tutmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahsı güçlükle ekip otosuna bindirdi.Ekipler, şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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Kaynak: İHA