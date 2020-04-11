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- Antalya'da çitçi üretime ara vermedi

- Antalya'da çitçi üretime ara vermedi Seralardan toplanan ürünler hale getirildi, işçiler paket ve sevkiyat yaptı Türkiye'nin örtüaltı üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretim ve paketleme devam ediyor.

11.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:36
- Antalya 'da çitçi üretime ara vermedi
Seralardan toplanan ürünler hale getirildi, işçiler paket ve sevkiyat yaptı
ANTALYA - Türkiye 'nin örtüaltı üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretim ve paketleme devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan çiftçiler işlerine dün kaldıkları yerden bugün devam ettiler.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sokağa çıkma yasağının açıklamasından yaklaşık bir saat sonra twitterdan mesaj yayınladı. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesindeki "Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar" hükmünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, genelgenin ilgili hükmü gereğince Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır" dedi.
Paketleme ve sevkiyat yapıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan çiftçiler bir gün önceden toplanmış olan ürünleri bu sabah saatlerinden itibaren toptancı haline getirdi. Burada paketlenen ürünler komisyoncular tarafından ihracat yapan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine satış yapan tüccarlar aracılığı ile sevkiyatı yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, "Çiftçilerimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular. Gelişen ürünlerini toplayıp hale getiriyorlar. Her türlü sevkiyat yapılıyor. Domates biber patlıcan diğer çeşitlerimizde sıkıntı yok" dedi.
"Üretimde sıkıntı yok"
Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, "Hale sebze getirecek mühtahsiller sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Onun için hale sebze getiriyorlar. Üretimde sıkıntı yok. Biz de gelen malları değerlendirip sevkiyatını yapıyoruz" dedi.
Toptancı haline gelen küçük büyük tüm araçlar da dezenfekte tünelinden geçiriliyor. - Antalya’da çitçi üretime ara vermedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kumluca, Antalya, Yerel
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