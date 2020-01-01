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Antalya'da çocukların kar sevinci

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi.

01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:59 Antalya'da çocukların kar sevinci
'nın ilçesinde çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi.
Kumluca Belediyesi ekiplerince, Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kamyonlarla kar getirildi.
Belediye işçileri, çocuklar için kardan adam yaptı. Ardından, belediyeden "Şehir merkezine kar getirildi. Oynamak isteyen çocuklar Cumhuriyet Meydanı'na gelsin" anonsu yapıldı. Meydana koşan çocuklar, karda kaydı ve kar topu oynadı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar için kamyonlarla kar taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kar gören çocukların mutluluğunu görünce çok sevindik. İlçe merkezimize kar yağmıyor ancak televizyonlarda çocuklarımız ülkemizin birçok bölgesine kar yağdığını, çocukların karda oynadıklarını görüyorlar. Onlar da oynasın diye biz de 'Belediye olarak çocukların ayağına kar getirelim' dedik. Tatili de fırsat bilen çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar. Aileleri de çok mutlu oldu."

Kumluca Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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