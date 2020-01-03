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Antalya'da çok sayıda suçtan aranan şüpheli, çatı katında yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:28 Antalya'da çok sayıda suçtan aranan şüpheli, çatı katında yakalandı
'nın ilçesinde çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini "hayvan tüccarı" olarak tanıtarak köylülerden aldığı hayvanların parasını ödemediği ve 85 yaşında bir kişiyi de evlendirme vaadiyle 574 bin lira dolandırdığı öne sürülen Mithat E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Oba Mahallesi'ndeki kız arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evin çatı katında yakalandı.
Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mithat E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkındaki 10 dosyadan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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