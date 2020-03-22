Antalya'da çöplük alanda yangın
Antalya'da çöplük alanda yangın çıktı.
22.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:19
Antalya 'da çöplük alanda yangın çıktı.
Ünsal Mahallesi 5108 sokak üzerindeki çöplük alanın iki ayrı ucunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Ünsal Mahallesi 5108 sokak üzerindeki çöplük alanın iki ayrı ucunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Antalya'da çöplük alanda yangın
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel