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Antalya'da çöplük alev alev yandı

Antalya'da çöplük alev alev yandı Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

22.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:41

Antalya 'da çöplük alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 3 dönüm arazi hasar gördü.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5105 sokaktaki çöplük alanda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşluk alanda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 3 arazöz ile müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle 3 dönüm arazinin hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan yangının neden çıktığını belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Antalya’da çöplük alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Antalya'da çöplük alev alev yandı
Etiketler : Antalya, Kepez, 3. Sayfa

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