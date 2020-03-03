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Antalya'da dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu

Antalya'da dağda mahsur kalan kadını kurtarmak için operasyon düzenlendi.

03.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:10Antalya'da dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu
'da dağda mahsur kalan kadını kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Çağlarca Mahallesi sınırlarında yer alan Sivri Dağı mevkisinde koşu yapan Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla jandarmadan yardım isteyen Mengi'yi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çağlarca Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide sporcunun bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçtiler.

Telefonla kurulan irtibat sonucu Mengi'nin yaklaşık 2 saatlik yürüme mesafesinde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 00:13:04