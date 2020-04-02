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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (2)

DANSÖZ POLİS GELMEDEN AYRILMIŞAntalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptaki 21 sürücüye 2 bin 475'er lira para cezası kesildi.

02.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:54
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (2)

DANSÖZ POLİS GELMEDEN AYRILMIŞ

Antalya 'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptaki 21 sürücüye 2 bin 475'er lira para cezası kesildi. 2 sürücüye alkolden cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. Ayrıca polise mukavemette bulunup üzerine araç süren T.Y.'nin de adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan kızlı erkekli grubun T.A.'nın doğum gününü kutlamak için toplandıkları, dansöz oynattıkları, dansözün polis gelmeden kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel
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