27.06.2019 11:11
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Antalya'da dedelerin trafik cezasından kurtulma hikayesi gülümsetti

Antalya

Antalya'da yediği trafik cezasından dolayı motosikleti bağlanmayla karşı karşıya kalan yaşlı adam, yardım için çağırdığı arkadaşının da evrakları eksik çıkınca ikisi de ceza yemekten kurtulamadı.

Antalya 'da yediği trafik cezasından dolayı motosikleti bağlanmayla karşı karşıya kalan yaşlı adam, yardım için çağırdığı arkadaşının da evrakları eksik çıkınca ikisi de ceza yemekten kurtulamadı. Trafik polisleri ve sürücüler arasındaki diyaloglar gülümsetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, durdurduğu 07 BKJ 14 plakalı motosiklet sürücüsü Mevlüt Ortakalaycı'ya (72) yetersiz ehliyetten dolayı 1002 lira ceza yazıldı. Motosikleti bağlanma ile karşı karşıya kalan Ortakalaycı'ya ekipler, ehliyetli birinin gelmesi halinde motosikletini alabileceği bildirildi. Bunun üzerine Ortakalaycı, A2 ehliyeti bulunan en yakın arkadaşı Hüseyin Yaşoğlan'dan (70) yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Yaşoğlan, ışıktan dönmek yerine, yaya geçidini kullanınca polislerin uygulamasına takıldı. Yaşoğlan'ın sorgulama yapılan 07GNG 87 plakalı motosikletine muayenesizlikten 235 lira cezai işlem uygulanırken, bir daha yaya geçidinden geçmemesi noktasında uyarıldı.

Arkadaşına yardım için geldiğini belirten Yaşoğlan, "Arkadaşım el kaldırınca yaya geçidinden geçiverdim. Yardım edeyim diye oradan geçtim. Yardıma gelirken ben ceza yedim" dedi.

Mevlüt Ortakalaycı ise, "Canımız sağ olsun ne yapalım. Arkadaşımı çağırdım o da ceza yedi" dedi, ceza yiyen iki arkadaş kasklarını da takıp motosikletleriyle bölgeden ayrıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa , Emniyet Müdürlüğü , Antalya , Yaşam

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