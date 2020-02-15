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Antalya'da dekoratif mum yapımı kursu

Antalya'da yükümlülerin meslek kazanması için "Dekoratif Mum Yapımı Kursu" düzenlendi.

15.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:00Antalya'da dekoratif mum yapımı kursu
'da yükümlülerin meslek kazanması için "Dekoratif Mum Yapımı Kursu" düzenlendi.
Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin hem meslek edinmesi hem de para kazanabilmesine yönelik kurslar organize ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen dekoratif mum yapımı kursuna, yükümlüler ilgi gösterdi. Dökme mumdan süs ve hediyelik eşya yapımını öğrenen yükümlüler, boş zamanlarını değerlendirerek beceri kazanabiliyor.
Kursu başarıyla tamamlayan yükümlüler, ürettikleri ürünlerden elde edecekleri ekonomik gelirle ailelerine de katkı sunuyor.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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