Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

860 çalışanı bulunan bir demir çelik fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını ve maaş indirimi yapılmayacağını bildirdi.

Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olarak etkisini sürdüren Kovid-19 nedeniyle yaşanan süreçte çalışanların sağlığını ve haklarını korumak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Baştuğ, Çin'de başlayan ve kısa sürede yayılan salgına karşı verilen mücadelede, milli birlik ve beraberliğin dünyada örnek teşkil edecek önemli bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti.

"Kısa çalışma ödeneğine de başvurmayacağız"

Sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti: "İlk günden beri Baştuğ ailesinin en önemli ferdi olarak gördüğümüz 860 çalışanımızın tüm haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. Koronavirüs nedeniyle hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmayacağız. Hiçbir çalışanımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız ve maaşlarında herhangi bir indirim talep etmeyeceğiz. Ayrıca devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek amacıyla açıkladığı kısa çalışma ödeneğine hem devletimize yük olmamak hem de ihtiyaç duyabilecek diğer işletmeleri düşünerek başvurmayacağımızı da belirtmek isteriz."

Kaynak: AA