Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

860 çalışanı bulunan bir demir çelik fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını ve maaş indirimi yapılmayacağını bildirdi.

03.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:00
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

860 çalışanı bulunan bir demir çelik fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını ve maaş indirimi yapılmayacağını bildirdi.

Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olarak etkisini sürdüren Kovid-19 nedeniyle yaşanan süreçte çalışanların sağlığını ve haklarını korumak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Baştuğ, Çin'de başlayan ve kısa sürede yayılan salgına karşı verilen mücadelede, milli birlik ve beraberliğin dünyada örnek teşkil edecek önemli bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti.

"Kısa çalışma ödeneğine de başvurmayacağız"

Sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti: "İlk günden beri Baştuğ ailesinin en önemli ferdi olarak gördüğümüz 860 çalışanımızın tüm haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. Koronavirüs nedeniyle hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmayacağız. Hiçbir çalışanımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız ve maaşlarında herhangi bir indirim talep etmeyeceğiz. Ayrıca devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek amacıyla açıkladığı kısa çalışma ödeneğine hem devletimize yük olmamak hem de ihtiyaç duyabilecek diğer işletmeleri düşünerek başvurmayacağımızı da belirtmek isteriz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Tatvan'da park ve bahçe çalışmaları - Haber 15:22: Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 15:21: Akaryakıt istasyonundaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı - Haber 15:21: Çeşme'ye gelen kruvaziyer, Pire'de karantinada - Haber 15:20: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber