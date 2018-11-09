Antalya'da Demircileriçi Çarşısı Canlandırılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devredilen tarihi Demircileriçi Çarşısı canlandırılacak.
AESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi çarşıyı canlandırmak, esnafın hizmetine sunmak, vatandaşların gezebileceği bir merkez haline getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve birlik tarafından, projenin protokolü imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bölgeyi canlandırarak bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti.
Esnafın daha modern koşullarda hizmet vermesi ve kazançlarının artması yönünde projelere ağırlık verdiklerini vurgulayan Dere, şunları kaydetti:
"Ahilik Haftası
kapsamında ayakkabı imalatçısı ve tamirci esnafına bedelsiz olarak kiralanan Tarihi Demircileriçi Çarşısı'ndaki dükkanların açılışını gerçekleştirdik. 11 ayakkabıcı esnafı, kendileri için özel tasarlanan modern mekanlarda hizmet veriyor."
Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya