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Antalya'da Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Komisyon toplantısı yapıldı

Antalya'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Komisyon toplantısı düzenlendi.

12.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:28Antalya'da Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Komisyon toplantısı yapıldı
'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Komisyon toplantısı düzenlendi.
Antalya Valiliği Ek Binasındaki toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, deniz çöpleri ve atıklarıyla ilgili bir eylem planı oluşturulacağını bildirdi.
Antalya'nın 'dan Kaş'a kadar sahip olduğu 650 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıktığına dikkati çeken Karaloğlu, "Denizlerin temizliği dünyanın her yerinde önemli. Antalya'da daha da önemli. Çünkü denizler bizim için sofradır, ekmek teknesidir. Biz denizleri başka şehirlerin ve ülkelerin koruduğundan daha fazla korumalıyız." diye konuştu.
En önemli konunun denizlerin kirlenmesini önlemek olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Denize ulaşan ya da denizde oluşan atık miktarını azaltmak önemli. Denizin kıyısında, üzerinde veya denize ulaşan akarsulardaki atıkları kontrol edemezsek işimiz zor. O yüzden en önemli temizlik kirletmemektir." diye konuştu.
Akdeniz ve Karadeniz'deki bazı balıklarda mikro plastiklere rastlandığına dair geçtiğimiz günlerde bir araştırmanın yayımlandığını belirten Karaloğlu, insanların kendi atıklarıyla kendi sağlıklarının etkilenmesine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
Gezinti ve tur teknelerinin de denizlerde kirletici unsur olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Geçen sene tarihi Kaleiçi'nde dalgıçlarla birlikte dalış yaptık. Denizin altından birçok şey çıktı. Araba tekeri, yatak ve kırık sandalyeye kadar her şey vardı. Büyük bir çöplüğe dönüşmüştü. Buna hakkımız yok. Biz dünyayı gelecek nesillere aldığımız gibi devretmek zorundayız." şeklinde konuştu.
Kentin turizm potansiyeli nedeniyle kente gelen turist sayısının da her geçen gün arttığını ifade eden Karaloğlu, şehir nüfusuna eklenen bu yoğunluğun yeni atık su ve arıtma tesisi yatırımına ihtiyaç doğurduğuna işaret etti.

Antalya Valiliği, Münir Karaloğlu, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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