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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece; deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığı değerlendiren vatandaşlar plajlara akın etti.

29.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:15

'da tatilciler ve kent sakinleri, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü. Kentte hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü.

'nin birçok bölgesi kar ve soğuk havanın etkisine girerken, turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde bugün en düşük hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 40'ları buldu.

KONYAALTI SAHİLİ'NE AKIN ETTİLER

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve kentte yaşayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Bazı tatilciler sahil bandında yürüyüş yapıp güneşlenirken, bazıları ise sahilde kitap okumayı tercih etti. Aralık ayının son günlerinde en ilginç görüntüyü ise denize giren vatandaşlar oluşturdu.

"ANTALYA CENNET GİBİ"

Antalya'da yaşayan ve yaz kış denize girmekten keyif aldığını belirten Bülent Gümüş, "Saklıkent Kayak Merkezi'nde ve Türkiye'nin birçok yerinde kar varken biz burada denize girebiliyoruz. Antalya cennet gibi bir yer, çok güzel. Hiç üşümüyorum. Deniz suyu havadan sıcak" diye konuştu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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