Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı

Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldıANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, denizde 3 teknede 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı
20.05.2020 01:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:07
Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı
ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, denizde 3 teknede 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da bulunduğu teknelerden yükselen marşlar ve yanan meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken, Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından tekneleri selamladı.
Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl denizden kutladı. Tarihi Kaleiçi yat limanından Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle donatılan 3 tekne, Antalya'nın falezler bandı boyunca tur atarak vatandaşların 19 Mayıs'ını kutladı. '19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun', 'Her yer Samsun 1919' ve 'Güzel günler göreceğiz' yazılı pankartlar asılı tekneler saat 17.30 sularında marşlar eşliğinde Kaleiçi yat limanından demir aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da teknelerden birine binerken üç tekne yat limanı açıklarında 100 metrelik Türk bayraklarını açtı. Akdeniz, Muratpaşa Belediyesi'nin tekneleriyle 19 Mayıs'ta bambaşka bir görünüme bürünürken Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından bayraklar ve meşalelerle tekneleri selamladı.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan’ın ’19 Mayıs 1919’ açıklamalarına Türkiye’den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed’le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Haberler››Güncel››Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:05: YASAĞIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKIN ETTİLER - Haber 01:02: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız" - Haber 00:57: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" - Haber 00:56: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü - Haber 00:56: Beypazarı'nda Kadir Gecesi programı - Haber 00:35: Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu - Haberler 00:10: Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin - Haber 23:59: Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 23:19: Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu - Haber