Haberler » Güncel » Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttuANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu.

28.10.2019 21:33
Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu. Kıyıdakiler, üzerlerine gelen hotumu bir yandan cep telefonlarıyla kaydederken bir yandan da uzaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı.
Tekirova Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ancak hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı.
Görüntüyü çeken bazı tatilciler, "İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 İzmirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Vatan Marşı'nı seslendirdi
00:11 Yemen, Bahreyn ve Nijerya'nın muhalif Şii grupları İran'da toplandı
00:05 Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
23:50 Otomobil sürücüsünün, motosikletliyi darbetmesi kamerada
23:48 Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
23:46 Cumhuriyetin ilanının 96. yılı kutlanıyor - Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
23:46 Hdp önündeki eylemde 56'ncı gün
29.10.2019 00:26:56