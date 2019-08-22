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Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

22.08.2019 23:56 Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.
Alanya Yat Limanı açıklarında bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi.

Olay yerine gelen yetkililer, öldüğü belirlenen kadının cesedini Alanya Yat Limanı'na getirirken, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimlik bilgileri ise araştırılıyor.
Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Alanya Yat Limanı, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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