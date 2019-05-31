Antalya'da denize giren rus turist boğuldu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde tatil yapan Rus turist
denizde boğuldu. Sorgun Mahallesi
Titreyengöl Bölgesi'nde tatil yapan Rus turist Mikhail Filatov (40), kaldığı otelin sahilinden denize girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Filatov, su sporları merkezi çalışanları tarafından denizde hareketsiz halde bulundu.
Haber verilen 112 acil servis ekibi, kıyıya çıkarılan turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mikhail Filatov'un cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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