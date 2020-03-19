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Antalya'da depreme dayanıksız okullarda yıkım çalışması başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde depreme dayanıksız raporu verilen okullarda yıkım çalışmaları başladı.

19.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:47
Antalya'da depreme dayanıksız okullarda yıkım çalışması başladı
Antalya 'nın Serik ilçesinde depreme dayanıksız raporu verilen okullarda yıkım çalışmaları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Depreme Dayanıklı Değildir' raporu verilen Tekeli Ortaokulu, Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ile Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye binasında taşınma çalışmaları tamamlandı.

Tekeli Ortaokulu ve idari kısmında da yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar, Serik Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Yıkım çalışmaları daha sonra Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye binasında devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkılacak okul binaları için açılacak ihalenin ardından Tekeli Ortaokulu için Serik Orta Mahalle'de 36 derslikli yeni bina yapılırken, Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yerine ise 36 derslikli okul binası yapılarak Cumhuriyet Ortaokulu'na tahsis edilecek. Yeni binaların en az 2 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Güçlü, Antalya, Tekeli, serik, Güncel

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