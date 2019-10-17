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Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı 70 metre derin dalış eğitiminde dalış yapan sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerlerden birisi şehit oldu.

17.10.2019 14:34

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan bir asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu.

70 METREYE DALDILAR

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana gelen olayda bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayan bir asker şehit oldu.

Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

Jandarma, Komando, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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