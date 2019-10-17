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Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

17.10.2019 15:45Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden biri, müdahaleye rağmen şehit oldu. Rahatsızlanan 3 asker amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Diğer yandan cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekipleri

Savcı inceleme yaparken

Dalış ekipmnaları

Bottan detay

Genel detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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