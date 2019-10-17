Haberler » Güncel » Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

17.10.2019 16:04Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu
Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden biri, müdahaleye rağmen şehit oldu. Rahatsızlanan 3 asker amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Diğer yandan cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Başkentte ABD protestosu
19:06 Kartal'da yangın
19:06 Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu
19:06 Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek
19:06 Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
19:05 Malkara'da kaçak göçmen şebekesi çökertildi
19:05 Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
17.10.2019 19:08:06