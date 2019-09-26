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Antalya'da derste rahatsızlanarak hayatını kaybeden öğretmen defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde derste rahatsızlanarak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni toprağa verildi.

26.09.2019 18:10Antalya'da derste rahatsızlanarak hayatını kaybeden öğretmen defnedildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde derste rahatsızlanarak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni toprağa verildi.
Dün dersteyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulunda görevli 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez için Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Ölmez'in ailesi ve yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Ölmez'in tabutuna sarılan kızı Yaren gözyaşı döktü.
Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Ölmez'in cenazesi, burada kılınan namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda defnedildi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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