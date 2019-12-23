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Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2)

ÇINAR AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİAntalya'da şiddetli rüzgar etkili olurken, Serik ilçesindeki sanayi sitesinde köküden sökülen çınar ağacı, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önüne tamir için bırakılan, 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:28 Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2)

ÇINAR AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

'da şiddetli rüzgar etkili olurken, ilçesindeki sanayi sitesinde köküden sökülen çınar ağacı, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önüne tamir için bırakılan, 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağacın gövdesi altında ezilen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Şeref Dağ, "Sabah fırtına vardı. İş yerimi açtım, tamir için bekleyen araçları dışarı çıkardım. Bundan yaklaşık 15 gün önce elektrik dağıtım şirketine ait yüklenici firma tarafından sanayi içinde elektrikleri yer altına alma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında bu ağacın etrafını elektrik hattı döşemek için komple kazdılar. 'Buralara beton dökeceğiz' dediler; ama dökmediler. Ayağım kalınlığındaki kökleri kepçeyle kırdılar. Kazı işleminden sonra sadece ağacın dibine kum döküp gittiler. Ağacın köklerini de kestikleri için bu fırtınada dayanamadı ve gözümüzün önünde müşterimizin aracının üzerine devrildi. 2008'den beri burada iş yerim var. Ağacın zararını görmediğim gibi faydasını gördüm. Ama gördüğünüz gibi müşterimin aracı hurdaya döndü. Benim ve müşterimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu elektrik dağıtım şirketinin değil yüklenici firmanın tecrübesizlik ve bilgisizliğinden kaynaklandı. Kanuni haklarımızı arayacağız" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



Antalya, Polis, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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