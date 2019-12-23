Haberler » Güncel » Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3) - Haber

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)

EVE YILDIRIM İSABET ETTİSerik'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti.

23.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:12 Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)

EVE YILDIRIM İSABET ETTİ

'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti. Olay sonrası evin elektrik panosu ve tesisatı yandı. Cemal Durmaz, "Serada çalışıyorduk. Bir yıldırım düştü. Bir müddet sonra işim vardı eve geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Önce elektrik dağıtım şirketini aradım ama hala bize ulaşmadı. Özel elektrikçimi çağırdım. Sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Evin içerisinde bir hasar var mı daha onu tespit edemedik. O sırada evde iyi ki yokmuşuz. İşimizin başındaydık" dedi.

AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Diğer yandan Belek- Kadriye turizm yolunda da çam ağaçları devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Serik Belediyesi ekiplerine verilmesi üzerine devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı. Polis de trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.



serik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Haber
13:46   Tarsus'ta trafik denetimi yapıldı - Haber
13:46   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine... - Haber
13:41   Ortaca emniyetinden anket çalışması - Haber
13:41   Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 13:51:53