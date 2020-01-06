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Antalya'da dev dalgalar sahili dövdü

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

06.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:04 Antalya'da dev dalgalar sahili dövdü
'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sokaklar boşalırken, Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların görsel şöleni vardı

Fırtına ve yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde ise rüzgarla birlikle kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 14, nem oranı yüzde 80 olan kentte, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde oluşan 3 metreyi aşkın dev dalgalar, sahili ve falezleri dövdü. Dalgalardan dolayı deniz üç ayrı renge büründü. Sahile gelen bazı vatandaşlarsa, rüzgarlı havaya ve dev dalgalara rağmen deniz ve sahilde oluşan eşsiz manzarayı izledi, bazıları da bu anları cep telefonuyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan yağışlı havanın Çarşamba günü kenti terk edeceği belirtildi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Dalgalar, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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