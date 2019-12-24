Haberler » Güncel » Antalya'da dev köpek balığı oltaya geldi - Haber

Antalya'da dev köpek balığı oltaya geldi

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı.

24.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:53 Antalya'da dev köpek balığı oltaya geldi
'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı. Köpek balığının mücadelesi anbean balıkçının kamerasına yansıdı.

Antalya'da Poyraz Çağan isimli küçük tekneyle denize açılan balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Oltaya takılan ancak kaçmayı başaran köpek balığının 50 kilonun üzerinde olduğu belirtildi.

O anları tekneden ve su altı çekimiyle anbean kaydeden Savaş Dursun, o anda gördüklerini de anlattı. Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

Köpek balığı bir süre sonra oltanın misinasını kopararak denizin derinliklerinde kayboldu. Balığı tutmaya çalışan balıkçılar çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, ilk oltaya vurduğunda oltanın taşa takıldığını zannettiklerini söyledi. Balığı sonradan fark ettiklerini söyleyen balıkçılar, 5 metre kadar yukarı çıktıktan sonra 20 metre kadar aşağı daldığını ve sonrasında misinayı kopartıp gittiğini söyledi. Balıkçıların köpek balığıyla mücadelesini bölgedeki diğer balıkçılar da izleyip kayıt altına aldı. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34   Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Haber
14:29   Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor - Haber
14:28   Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti - Haber
14:28   Melikgazi'nin 2020 yılı ulaşım ve alt yapısı planlandı - Haber
14:28   Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
24.12.2019 14:36:48