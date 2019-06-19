Antalya'da dev zirve

Antalya iş dünyası, büyükşehir ve merkezi ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek yerel yönetimlerden beklentilerini, kente dair görüş ve önerilerini dile getirdi. Zirvede, belediye başkanları da talepleri dikkate alıp mevcut ve gelecekteki projelerini iş insanlarıyla paylaştı.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ev sahipliğinde "3. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi" düzenlendi. ATSO Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkan Vekili Ali Özkayacan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, ATSO Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkan Yardımcısı Kent Estetiği Ayşegül Tayyar Bekar, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Ali Akan, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Ersen Göksan ve Antalya'da faaliyet gösteren Sanayici ve İşadamı Dernekleri (SİAD) başkanları ve iş insanları katıldı.



Program kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren SİAD başkanları tek tek söz alarak, kente dair görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkanlar, zirvede imar, deprem, kentsel dönüşüm master planları, kent estetiği, çevre, ulaştırma, ticaret, turizm, eğitim, kültür, spor, sosyal projeler, tarımsal projeler, sanayi odaklı projeler, sanayi sektörü talepleri, serbest bölgeye ilişkin projeleri gündeme getirerek, taleplerini belediye başkanlarına aktardı.



SİAD başkanlarının görüş ve önerilerinin ardından belediye başkanları tek tek söz aldı.



Davut Çetin: "Yatırımlar, Antalya'nın büyüme hızına yetişemiyor"



Zirvenin açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ekonomi ve diğer alanlarda başarı sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini, bunun turizm kenti olan Antalya için daha çok önemli olduğunu vurguladı.



Sivil toplum kuruluşları ile belediye işbirliğinin Antalya'ya önemli katkı sağlayacağını kaydeden Çetin, "Antalya'nın birçok alanda ilerleme sağladığı, turizm ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda Türkiye'ye ciddi düzeyde katkılar yaptığı açıktır. Bununla birlikte neredeyse 25-30 yıldır konuştuğumuz ve halen çözemediğimiz birçok sorun olduğu da gerçektir" dedi.



Antalya'nın planlı büyüyen bir şehir olamadığı ve bunun önemli bir sorun olduğuna işaret eden Çetin, "Nitekim, imar planlarımız, ulaştırma master planımız, kentsel dönüşüm master planımız bir türlü tamamlanamamaktadır. Trafik sorunu, raylı sistemin ağ şeklinde olması, toplu taşımanın verimli olması 25 yıllık bir konumuzdur. Bu alanda çok yatırım yapılmıştır, fakat yatırımlar Antalya'nın büyüme hızına yetişmemektedir. Londra metrosu 1863'de yapılmıştır. İstanbul 1989'da, İzmir 2002'de metro yapmıştır, Antalyalılar da artık metroya kavuşmalıdır. 20-25 yıllık konularımızdan birisi, Kaleiçi'nin ve tarihi eserlerimizin restorasyonudur. Kent kültürünü ve kent estetiğini de devamlı konuşur ve şikayet ederiz. Turizmi 12 aya yaymayı, kent merkezine turist çekmeyi, Antalya'nın tanıtımını etkin bir şekilde yapmayı 25 yıldır konuşuyoruz" diye konuştu.



"Antalya 4.0 vizyonuyla ilerleme sağlamalı"



Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antalya 4.0 vizyonuyla önce akıllı kent, akıllı çevre yönetimi, akıllı yönetişim, akıllı ulaşım gibi alanlarda ilerleme sağlanmalıdır. Antalya açık veri merkezi için bütün kurumlar işbirliği yapmalıyız. Akıllı kent altyapısıyla dijital turizm ve dijital ticareti birleştirmeliyiz. Turizmde akıllı destinasyon yönetimi için gerekli altyapıyı kurmalıyız. Antalya'yı bilişim, tasarım, biyoteknoloji, sağlık turizmi, akıllı lojistik, kültür ve sanat alanlarında ortak stratejilerle geliştirmeliyiz. Dünyada başarılı kentler tarihi ve doğal zenginliklerine sahip çıkan, yaşam kalitesiyle dünyadan beşeri ve mali sermaye çeken kentlerdir. Antalya, dünyanın dijital şirketlerini, yeteneklerini, sanatçılarını çeken bir kent olmalıdır. Bu hedeflere dönük çalışmalar, fuar ve festivaller yapmalıyız."



Turgay Genç: "50'ye yakın vizyon projemizi ilçemize kazandırmak için gayret edeceğiz"



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, başkanlığını yaptığı ilçenin son düzenlemelerle birlikte 224 kilometre kareden 701 kilometre kareye çıktığını ve Antalya'nın en büyük merkez ilçesi haline geldiğini belirtti. Döşemealtı'nın imarlı alanların neredeyse yüzde 90'nın yatırıma açık olduğunu ifade eden Genç, ilçenin tarihi, doğası, kültürel zenginliklerinin yanında, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan Türkiye'nin 5'inci büyük Organize Sanayi Bölgesine de ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Genç, son 5 yılda yaptıkları projelerle birlikte marka şehir olma yolunda olduklarını belirterek, "Yaptığımız projelerle Döşemealtı ilçemiz yıldız gibi parlamakta ve Antalya'nın yeni yaşam ve yatırım merkezine dönüşmektedir. Düne kadar Antalya'nın arka bahçesi olarak gösterilen Döşemealtı bugün marka şehir olma yolundadır. Önümüzde ki 5 yılda konu başlıkları itibariyle Kentsel, Kırsal ve Sosyal Projeler olmak üzere 50'ye yakın vizyon projemizi ilçemize kazandırmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.



Hakan Tütüncü: "İnsanlar gelir geçer, makamlar kalıcıdır"



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, belediyeciliğin son derece zor bir iş olduğuna vurgu yaparak, "Bütün belediye başkanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnsanlar gelir geçerler, makamlar kalıcıdır. Millete hizmet etmek bayrak yarışına benzer, önemli olan o yarışın içerisinde olduğumuz sürece bizim ortaya koyduğumu performanstır. Şehrin bütün unsurlarını bir çatı altında toplayarak istişarede bulunmayı sağlayan Davut Çetin'e teşekkür ediyor, büyük alkışı hake der diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Böcek: "19 ilçede ulaşım master plan"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin nüfuss olarak Türkiye'nin 5'inci büyük şehri olduğuna işaret eden Böcek, motorlu kentin Türkiye'de en fazla motorlu taşıtın bulunduğu 4'üncü büyükşehir olduğuna dikkat çekti. Böcek, adaylık süresince Antalya'da yaptıkları araştırmalarda birinci sırada işsizlik, ardından ekonomik ve ulaşımla ilgili sıkıntılar olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Biz sadece Antalya'mızda 7 ilçemizde ulaşım master planı yapılmıştı. Şimdi onu 19 ilçemizde ulaşım master planıyla tamamlayarak, bütün ulaşım sorunlarıyla ilgili çalışma arkadaşlarımızla çözeceğiz" dedi.



Bisiklet yolları revize edilecek



Kent merkezinde otopark kapasitelerini artırarak katlı ve yer altı otoparklarını hayata geçireceklerini ifade eden Böcek, bisiklet yollarının da revize edileceğini açıkladı. Böcek, "Bisiklet yolları revize edilecek. Bildiğiniz gibi Milli Egemenlikte olan bisiklet yoluyla ilgili orada bulunan esnaf arkadaşlarımızın serzenişlerini hepimiz biliyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapmaktadır. Atatürk caddesi son zamanlarda araç trafiği ile ilgili esnaflarımızın zor durumda olduğunu hepimiz görmekteyiz. Kaleiçini kullanacağız. Bununla ilgili bazı yerleri revize edeceğiz" diye konuştu.



Haşimişçan, Balbey mahalleleri ile Kaleiçi içinde cazibe merkezi oluşturmak için 3. Bir proje gerçekleştireceklerini belirten Böcek, kente 13,5 milyonun üzerinde turistin geldiği ve kendilerine, turistlerin otelden çıkmadığı şeklinde taleplerin geldiğini belirterek, bölgeye cazibe merkezi oluşturacak bir proje yapacaklarını aktardı.



"Altin Portakal hem ulusal hem uluslararası olacak"



Antalya Uluslararası Film Festivali'nin Alton Portakal ismiyle devam edeceğini anımsatan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: "56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal ve uluslararası olacak. Hem yerel de hem genelde yerini alacak. 26 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Tabi bunu yanlış anlayacaklarını sanmıyorum. Geçmiş dönemde, kendi siyasi partisine mensup insanlarla birlikte Altın Portakallar yapıldı. Bunu sayın Türel başkanımız veya Sayın Akaydın başkanımız anlamında söylemiyorum. Sizler zaten biliyorsunuz. Ama biz orada, bütün Antalyalı hemşerilerimizle birlikte hem galasının yapılmasını ayrıca Cumhuriyet Bayramımızın da ortasında olmasından dolayı, bütün herkesin katılımıyla festivali gerçekleştireceğiz."



"Kırcami kimsenin siyasete alet edeceği bir yer değildir"



Kırcami ile ilgili de konuşan Böcek, şunları söyledi: "Basında zaman zaman açıklamalar oluyor. bize resmi olarak büyükşehir belediyemize gelen bir yazı yok, Ancak seçim öncesi iptal edildiğini bu konudan haberdar olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. İsim söylemeyeyim, siz biliyorsunuz. Ancak burayla ilgili 18 Nisan 1999'da göreve geldiğim gün itibariyle, bütün buralarla ilgili Kırcami'ye önerge veren bir kardeşiniz, arkadaşınızım. Kırcami kimsenin siyasete alet edeceği bir yer değildir. Kırcamili hemşehrilerimize buradan da söylüyorum; Kırcami'de bildiğiniz gibi yolun bir tarafında 8-10 katlı binalar, bir tarafında marul dikmeye, ekmeye devam eden vatandaşlarımız. Bu onların kaderi olmamalı. 31 Mart seçimleri öncesi, şahsım olarak ben siyaset yaptıysam, benimki de yanlış, siyaset yapanlarınki de yanlış. Bu olmamalı."



"Tünek Tepe'ye otel yapmayacağız"



Böcek, konuşmasının devamında Tünek Tepe'ye otel yapmayacaklarını, seyir terasları, çay bahçeleri ve eğlence alanları yaparak bölgeyi geliştireceklerini söyledi.



Mahallelerin imar planlarını düzenleyeceklerini aktaran Böcek, "Planlı kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dediğimizde konu buydu. 913 mahallemizde, zaman zaman merkez olan yerlerimizde sıkıntı yok ancak köyden mahalleye dönen yerlerde, vatandaşlarımızın düğününü, mevlüdünü, nişanını yapabileceği alanlar yok. Bununla ilgili planlamalarımızı da yapacağız" ifadelerini kullandı.



İnanç ve kış turizmi vurgusu



İnanç turizmi ve kış turizmini de geliştirmek istediklerini vurgulayan Böcek, "Emalı'da Hamdi Yazır, Demre'de Noel Baba'nın tanıtımının daha iyi yapılarak turizmi de 12 aya yaymayı hem de çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Kış turizminde de alt yapı eksiklikleri giderilecek" dedi.



"Devam ettirmek zorunda olduğumuz projeleri devam ettireceğiz"



Böcek son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel zamanınıdan devir aldıkları projelerin akıbetine ilişkin ise, "Devam ettirmek zorunda olduğumuz projeleri devam ettireceğiz. 12 projeyi beklemeye aldık, teknik anlamda bazı maliyetleri yüksek gelenleri durduracağız. Bir çok projemiz hızla devam edecek. İnşallah hep birlikte Antalya'mızı yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.



Zirve konuşmaların ardından soru cevap kısmıyla devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA