- Antalya'da devre arası kamp yapacak yer kalmadı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:18

- Antalya'da devre arası kamp yapacak yer kalmadıSpor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Aslında şu anda sahalarda yer yok. Çoğu takımı geri çeviriyoruz""Biz şu anda 2 bin kampı geçtik, hedefimiz ise 3 bin kamp"ANTALYA - 2018 yılının Ocak ayından itibaren ara kamp döneminde Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu takımlarının yanı sıra Türk takımlarını ağırlayacak olan Antalya'da 170'in üzerindeki spor tesislerindeki rezervasyonların şimdiden dolduğu, birçok takımın da geri çevrildiği bildirildi. Dünyanın en önemli spor turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, futbol takımlarının ocak ve nisan dönemindeki kampları için hazırlıklarını sürdürüyor. FIFA kriterlerine sahip futbol sahalarının bulunmasının yanı sıra kış aylarında mevsim şartlarının kamp için ideal oluşu, Antalya'yı daha önceki zamanlarda olduğu gibi bu yıl da Avrupa, BDT ve Türk takımlarının kamp adresi olarak görmesine neden oldu. Yaz aylarında turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, aralık ayından itibaren 2 bin üzerinde kamp rezervasyonuyla da kış dönemi spor turizminde de rekor kırmaya hazırlanıyor."2 bin kampı geçtik"Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'nın spor turizminde kış ayları için en uygun bölge olduğuna dikkat çekti. Nisan ayına kadar kamp döneminin devam ettiğini kaydeden Yaşacan, takımların rezervasyonlarına ilişkin, "Biz şu anda 2 bin kampı geçtik, hedefimiz ise 3 bin kamp. Kapalı otellerimizin çoğu açıldı, insanlar işlerini güçlerini kaybetmediler. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Spor turizminin Türkiye'ye çok büyük katkısı var. Tanıtımında, güvenilirliğinde ve ekonomik anlamda katkısı var. Ülke olarak buna çok önem vermemiz, tanıtım olarak spor turizmini de kullanmamız lazım" dedi."Çoğu takımı geri çeviriyoruz"Takımlardan çoğunun BTD ülkesi olduğuna vurgu yapan Yaşacan, "Ermenistan bile geliyor. Geçen sene Avrupa'dan belirli ülkeler yoktu. Bu yıl o ülkelerin de alt liglerinden gelenler var. Bütün Avrupa ülkelerinin rezervasyonları gelmeye devam ediyor. Aslında şu anda sahalarda yer yok. Çoğu takımı geri çeviriyoruz" diye konuştu.