Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da dilenciler maske taktı - Haberler

Antalya'da dilenciler maske taktı

ANTALYA'da akşama kadar sokaklarda tüm hijyen kurallarından yoksun bir şekilde vatandaşlardan para dilenen dilencilerin, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü.

25.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:17
Antalya'da dilenciler maske taktı

ANTALYA'da akşama kadar sokaklarda tüm hijyen kurallarından yoksun bir şekilde vatandaşlardan para dilenen dilencilerin, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu dikkat çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'de bir dizi tedbir alındı. Virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda dışarı çıkanların maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi yönünde uyarılarını sürdürüyor. Genç yaşlı toplumun her kesimi bu uyarıları dikkate alırken turizm kenti Antalya 'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Işıklar Caddesi'nde iki farklı noktada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kaldırımda oturup önüne açtığı mendille dilenen kadının, yanındaki iki çocuğuna maske taktığı görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu gözlendi. Kadının, zaman zaman maskeleri sıkıldıkları için çıkaran çocuklara, ellerine vurarak yeniden takması dikkat çekti.

Aynı cadde üzerinde bu defa dizlerinden aşağısı fil hastalığı nedeniyle yara içinde olan erkek, dilenirken görüldü. Bir taraftan yürümeye çalışan, bir diğer taraftan da elindeki karton kutuyu uzatarak vatandaşlardan para dilenen bu kişinin de yine aynı şekilde kirli ve yırtık bir maske taktığı görüldü.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Bağışıklığınızı zencefil mucizesiyle güçlendirin - Haber 14:48: MUĞLA Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti - Haber 14:47: Ege Üniversitesine korona virüsü testi için yetki - Haber 14:47: Milli güreşçiler "evde kal" çağrısı yaptı - Haber 14:46: 600 aileyi evde ziyaret ederek, destek paralarını dağıttılar - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler