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Antalya'da dilenciler maske taktı

Antalya'da dilenciler maske taktıANTALYA'da akşama kadar sokaklarda tüm hijyen kurallarından yoksun bir şekilde vatandaşlardan para dilenen dilencilerin, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü.

25.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:37
Antalya 'da dilenciler maske taktı
ANTALYA'da akşama kadar sokaklarda tüm hijyen kurallarından yoksun bir şekilde vatandaşlardan para dilenen dilencilerin, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu dikkat çekti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir dizi tedbir alındı. Virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda dışarı çıkanların maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi yönünde uyarılarını sürdürüyor. Genç yaşlı toplumun her kesimi bu uyarıları dikkate alırken turizm kenti Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Işıklar Caddesi'nde iki farklı noktada ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kaldırımda oturup önüne açtığı mendille dilenen kadının, yanındaki iki çocuğuna maske taktığı görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu gözlendi. Kadının, zaman zaman maskeleri sıkıldıkları için çıkaran çocuklara, ellerine vurarak yeniden takması dikkat çekti.
Aynı cadde üzerinde bu defa dizlerinden aşağısı fil hastalığı nedeniyle yara içinde olan erkek, dilenirken görüldü. Bir taraftan yürümeye çalışan, bir diğer taraftan da elindeki karton kutuyu uzatarak vatandaşlardan para dilenen bu kişinin de yine aynı şekilde kirli ve yırtık bir maske taktığı görüldü.
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Antalya’da dilenciler maske taktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Wuhan, Güncel

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Antalya'da dilenciler maske taktı

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