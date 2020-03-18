Antalya'da dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark dezenfekte edildi
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta da bu kapsamda çalışma gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin gün boyu vakit geçirdiği tesisin bilet gişeleri, dinlenme ve restoran alanları, çocuk oyun grupları ile park içerisinde yer alan dinozor maketleri dezenfekte edildi.
Dinopark Genel Koordinatörü Feride Uygur , alanda ziyaretçilerin temas ettiği tüm alanların özel sıvılarla temizlendiğini kaydetti.
Alanda hijyen şartlarına kuruldukları günden bu yana büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Uygur, özellikle çocuklara hitap eden bir işletme olarak bunu her şeyden önce vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.
Bundan sonraki süreçte dezenfeksiyon işleminin belirli periyotlarda yapılacağını aktaran Feride Uygur, alanda yapacakları çalışmalarla misafirlerini virüse karşı korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendireceklerini de dile getirdi.
Parkın dezenfeksiyon işlemlerinde danışmanlık yapan eczacı Nilhan Erkan ise parkın açık, havadar ve güneş gören bir alanda kurulu olmasının bir avantaj olduğunu söyledi.
Temizlik konusundaki hassasiyetin her daim canlı tutulduğunu anlatan Erkan, "Temasın yoğun olduğu alanlar, insan sağlığına zararı olmayan virüse yönelik kimyasallarla dezenfekte ediliyor. Açık alan da olsa taşıma riskinin olduğu, ortak temas edilen yüzeylerin bulunduğu mekanlarda kişisel önlemlerin yanı sıra hizmeti veren kişilerin de gerekli önlemleri alması ve dezenfeksiyon işlemlerini yaptırması gerekiyor." diye konuştu.
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta da bu kapsamda çalışma gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin gün boyu vakit geçirdiği tesisin bilet gişeleri, dinlenme ve restoran alanları, çocuk oyun grupları ile park içerisinde yer alan dinozor maketleri dezenfekte edildi.
Dinopark Genel Koordinatörü Feride Uygur , alanda ziyaretçilerin temas ettiği tüm alanların özel sıvılarla temizlendiğini kaydetti.
Alanda hijyen şartlarına kuruldukları günden bu yana büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Uygur, özellikle çocuklara hitap eden bir işletme olarak bunu her şeyden önce vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.
Bundan sonraki süreçte dezenfeksiyon işleminin belirli periyotlarda yapılacağını aktaran Feride Uygur, alanda yapacakları çalışmalarla misafirlerini virüse karşı korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendireceklerini de dile getirdi.
Parkın dezenfeksiyon işlemlerinde danışmanlık yapan eczacı Nilhan Erkan ise parkın açık, havadar ve güneş gören bir alanda kurulu olmasının bir avantaj olduğunu söyledi.
Temizlik konusundaki hassasiyetin her daim canlı tutulduğunu anlatan Erkan, "Temasın yoğun olduğu alanlar, insan sağlığına zararı olmayan virüse yönelik kimyasallarla dezenfekte ediliyor. Açık alan da olsa taşıma riskinin olduğu, ortak temas edilen yüzeylerin bulunduğu mekanlarda kişisel önlemlerin yanı sıra hizmeti veren kişilerin de gerekli önlemleri alması ve dezenfeksiyon işlemlerini yaptırması gerekiyor." diye konuştu.
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Kaynak: AA
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