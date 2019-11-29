Antalya'da DMD'li çocuklardan 'O Ses DMD' etkinliği

ANTALYA'da DMD hastası 6 çocuk, farkındalık yaratmak için 'O Ses DMD' adlı etkinlik düzenledi. 'O Ses Türkiye' yarışmasına konuk olmak isteyen DMD'li çocuklar, Acun Ilıcalı'ya seslerini duyurmak istiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki sanatçının da gitar ve kemanla destek verdiği etkinlikte, papyonu, şapkası ve pantolon askısıyla sahneye çıkan yarışmacı Onur, 5 kişiden oluşan jürinin akülü tekerlekli sandalyeleriyle dönüşünü heyecanla bekledi. Ağabeyi DMD hastası olan Tuvana ve kuzeni İpek ise DMD hastası çocuklara destek için düet yaptı. Kendilerine 'yaratıkmış' gibi bakan insanların bu bakışlarından rahatsız olduklarını söyleyen kas hastası çocuklar, farkındalık için 'O Ses Türkiye' yarışmasına konuk olmak istiyor.

ÇOCUKLAR ACUN ILICALI'YA ULAŞMAK İSTİYOR

DMD hastası oğlu olan DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel, 'O Ses DMD' fikrinin çocuklardan çıktığını belirtti. Günel, "Çocuklar bize 'Böyle bir şey yapsak Acun Ağabey bizi duyar mı?' dedi. Biz de aileler olarak onlara yardımcı olduk. Böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Acun Ilıcalı'ya seslenen Günel, "Acun Bey'den rica ediyoruz. Farkındalık için O Ses Türkiye'de çocuklarımıza da yer vermesini istiyoruz" diye konuştu. Bu ricanın gerçekleşmesi durumunda çocukların çok sevineceğini sözlerine ekleyen Günel, "Çocuklar bunu çok istiyor. Biz Acun Bey'e ulaşmaya çalıştık, etiket yaptık ama ulaşamadık. Çocukların aklına böyle bir fikir gelince bunu denemeye karar verdik. İnşallah Acun Bey seslerini duyar" ifadelerini kullandı.

'BİZE UZAYLI GİBİ BAKIYORLAR'

Düzenledikleri O Ses DMD'de jüri üyesi olan DMD hastası Mehmet Günel (16) seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Aynı yaştaki Ercan Kuruca ise kendilerine iyi davranılmasını isteyerek, dışarıda pek çok insanın kendilerine farklı baktığından yakındı. Kuruca, "Bize uzaylıymışız, yaratıkmışız gibi bakıyorlar" dedi. Hüseyin Enes Kızıl (13) da aynı hastalığa sahip arkadaşları gibi seslerini duyuramamaktan şikayet etti.

'SESİMİZİ DUYARMAK İSTİYORUZ'

Duyarlılık isteyen kas hastası Emre Umut Gönültaş (14), etkinliği düzenlemelerinin nedeninin farkındalık olduğunu söyledi.

Tugay Tokat (21) ise Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Sesimizi size duyurmak istiyoruz" dedi. DMD'li çocuklar için moralin çok önemli olduğunu da söyleyen Tokat, "Bunun için okulun büyük önemi var. Ben okula gittiğim dönemlerde kendimi hep çok iyi hissettim. Birçok DMD hastası okula gidemiyor. Oysa onlar da okula gitmek istiyor" diye konuştu.

'O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYOR

Arkadaşları ve ailelerle birlikte düzenledikleri 'O Ses DMD'nin tek yarışmacısı olarak sahneye papyonu, şapkası ve pantolon askısıyla çıkan kas hastası Doruk Berk Dindar da arkadaşları gibi insanların kendilerine tuhaf bakmasından yakındı. "Bize iyi davranmalarını istiyorum. Bizim sesimizi duymalarını istiyorum" diyen Doruk Berk, Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "O Ses Türkiye'de sahneye çıkmayı çok çok isterim" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE YENİ FARKINA VARDIK'

'O Ses DMD' etkinliğinde kas hastası çocuklara destek veren keman sanatçısı Hakan Gökmen, DMD'li çocukların yaşam sevincinin hiç tükenmemesini istediğini söyledi. Gitarist Özkan Karaeroğlu ise, "Biz de bu hastalığın yeni farkına vardık. İnşallah farkındalık için yaptığımız bu etkinlik daha da büyüyecek" dedi.